Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции состоит только из игроков «ПСЖ»

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 состоит только из игроков «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.
Десятка самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе, € 6 млн в месяц.
2. Усман Дембеле, € 1,2 млн.
3. Маркиньос, € 1,2 млн.
4. Лукас Эрнандес, € 1,1 млн.
5. Милан Шкриньяр, € 1,1 млн.
6. Джанлуиджи Доннарумма, € 849,5 тыс.
7. Марко Асенсио, € 831 тыс.
8. Рандаль Коло Муани, € 750 тыс.
9. Ашраф Хакими, € 738 тыс.
10. Норди Мукиэле, € 700 тыс.
После 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 59 очков. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Марселем» на выезде.