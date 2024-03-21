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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции состоит только из игроков «ПСЖ»

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 состоит только из игроков «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

Десятка самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе, € 6 млн в месяц.

2. Усман Дембеле, € 1,2 млн.

3. Маркиньос, € 1,2 млн.

4. Лукас Эрнандес, € 1,1 млн.

5. Милан Шкриньяр, € 1,1 млн.

6. Джанлуиджи Доннарумма, € 849,5 тыс.

7. Марко Асенсио, € 831 тыс.

8. Рандаль Коло Муани, € 750 тыс.

9. Ашраф Хакими, € 738 тыс.

10. Норди Мукиэле, € 700 тыс.

После 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 59 очков. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Марселем» на выезде.