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Генсек РФС: баттл Карпина и Матыцина? Министра неправильно проинформировали

Генсек РФС: баттл Карпина и Матыцина? Министра неправильно проинформировали
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о словесных конфронтациях министра спорта РФ Олега Матыцина и главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Министр спорта Матыцин несколько раз вступал в баттл с Карпиным по поводу его высказываний. И по поводу совета игрокам уезжать в Европу, и по поводу того, что Карпин за кресло не держится. Как в РФС к такому относятся?

– Не думаю, что уместно говорить о баттле. Думаю, министра просто неправильно проинформировали и вырвали слова Карпина из контекста. Приведу пример. В конце прошлого года проходила коллегия Минспорта, на которой выступал ректор РГУФК. И он поднял вопрос: «РФС подписал соглашение о сотрудничестве с восемью вузами
Минспорта, а с нами не подписал! А у меня на кафедре работает их сотрудник Лексаков. Представляете, запрещают работать выпускникам нашего вуза в детских школах!» Министр сразу: «Да что это такое? Я обязательно переговорю. Это невозможно!» Ректор РГУФК не понял вообще, что сказал. РФС не имеет никакого права влиять на то, кого детские школы приглашают на работу. Но в итоге один накрутил второго, а второй преподнёс это министру как готовый факт. Здесь похожая история. Карпин, мол, там что-то сказал, да Карпин не это сказал.

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