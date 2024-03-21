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Кубарси, Омородион и Ямал — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые наиболее подорожали в трансферной стоимости по итогам промежуточного обновления.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Возглавил рейтинг центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси. На втором месте расположился центральный нападающий «Депортиво» Самуэль Омородион. На третьей строчке находится крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал.

Топ-10 самых подорожавших игроков чемпионата Испании: