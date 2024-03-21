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Кубарси, Омородион и Ямал — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Кубарси, Омородион и Ямал — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые наиболее подорожали в трансферной стоимости по итогам промежуточного обновления.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Возглавил рейтинг центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси. На втором месте расположился центральный нападающий «Депортиво» Самуэль Омородион. На третьей строчке находится крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал.

Топ-10 самых подорожавших игроков чемпионата Испании:

  1. Пау Кубарси («Барселона», € 25 (+23,5) млн);
  2. Самуэль Омородион («Депортиво Алавес», € 40 (+20) млн);
  3. Ламин Ямал («Барселона», € 75 (+15) млн);
  4. Браим Диас («Реал», € 35 (+15) млн);
  5. Исаак Ромеро («Севилья», € 15 (+14,6) млн);
  6. Савио («Жирона», € 40 (+10) млн);
  7. Ильяс Ахомаш («Севилья», € 12 (+9) млн);
  8. Андрей Лунин («Реал», € 16 (+8) млн);
  9. Уго Дуро («Валенсия», € 16 (+8) млн);
  10. Мэйсон Гринвуд («Хетафе», € 15 (+7.5) млн).
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