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Беллингем — самый дорогой игрок Ла Лиги, в топ-10 только футболисты «Реала» и «Барселоны»

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённую версию рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Испании. Игроком с наиболее высокой рыночной стоимостью стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Transfermarkt оценил англичанина в € 180 млн.

Отметим, что топ-5 самых дорогих игроков Ла Лиги состоит только из футболистов, представляющих «Реал», а полностью десятка выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем («Реал», € 180 млн). Винисиус Жуниор («Реал», € 150 млн). Федерико Вальверде («Реал», € 100 млн). Родриго Гоэс («Реал», € 100 млн). Эдуарду Камавинга («Реал», € 90 млн). Гави («Барселона», € 90 млн). Педри («Барселона», € 90 млн). Орельен Тчуамени («Реал», € 90 млн). Френки де Йонг («Барселона», € 80 млн). Рональд Араухо («Барселона», € 90 млн).

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