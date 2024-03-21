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Дмитрий Радченко: матч с Сербией — хорошая проверка для сборной России

Дмитрий Радченко: матч с Сербией — хорошая проверка для сборной России
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче сборной России с сербской национальной командой, который состоится сегодня, 21 марта.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет интересный матч, потому что сборная Сербии – один из самых сильных соперников национальной команды России за последнее время. Это очень хорошая проверка для нашей сборной, на что мы способны на данный момент. Я не думаю, что команды закроются и болельщики не увидят зрелищности, потому что это товарищеский матч, где каждая сборная хочет победить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч сборная Россия — сборная Сербии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Встреча начнётся в 20:00 мск.

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