Радченко: наконец-то Захарян забил за «Реал Сосьедад», процесс адаптации ускорится

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на первый гол, забитый российским полузащитником Арсеном Захаряном за «Реал Сосьедад», где он играет с минувшего августа.

«Наконец-то Захарян забил. Все долго ждали, когда он отметится забитым мячом. Самое главное, что тренер «Реала Сосьедад» не перестаёт давать Захаряну игровое время. Доверие тренера — это очень-очень важно. Будем надеяться, что процесс адаптации, который затянулся, ускорится», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Напомним, Захарян забил дебютный гол в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.