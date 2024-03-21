Генсек РФС: в докладе УЕФА Россия в десятке лучших по качеству судейства в Европе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как УЕФА оценивает уровень российского судейства.

«Недавно в УЕФА была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад Розетти по судейству. Причём, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А у вас тоже?»

Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы VAR. Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

Напомним, с июня 2023 года департамент судейства Российского футбольного союза возглавляет бывший арбитр Милорад Мажич.