Певица Шакира — о жизни после расставания с Пике: в каком-то смысле хорошо, когда нет мужа

Известная колумбийская певица Шакира рассказала об изменениях в своей жизни после расставания с бывшим футболистом и основателем испанской Медиалиги Kings League Жераром Пике.

«Иногда это были отношения «любовь-ненависть», потому что каждый раз, когда меня затаскивали в студию для работы, у меня ничего не получалось. Я чувствовала, что оставляю свою семью без присмотра. Были моменты, когда мне это действительно не нравилось. Я чувствовала вину, чувствовала себя опустошённой.

Теперь я отвечаю за двоих детей, двух малышей, которые так сильно от меня зависят. Я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-нибудь помочь. В каком-то смысле хорошо, когда нет мужа, потому что… не знаю, почему это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать, хочется писать песни, создавать музыку. Это моя навязчивая потребность, которой я раньше не чувствовала», — приводит слова Шакиры People.