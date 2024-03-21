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Россия — Сербия. Прямая трансляция
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Головин — о матче с Сербией: надо показать, что Россия готова играть на хорошем уровне

Головин — о матче с Сербией: надо показать, что Россия готова играть на хорошем уровне
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Сербии.

«Что сборной России надо показать в игре с Сербией? Нужно показать, что мы тоже готовы играть на хорошем уровне с хорошим соперником и доминировать на поле», — сказал Головин в эфире «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Сербия

Матч между сборными России и Сербии стартует в 20:00 по московскому времени. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне сыграют с национальной командой Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.

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