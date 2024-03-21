Россия — Сербия: хозяева удвоили своё преимущество

В эти минуты проходит товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России.

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда, в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.