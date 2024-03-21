Арбитр матча России — Сербия после просмотра VAR назначил пенальти и удалил Гаича

В эти минуты проходит товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. На 20-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и удалил защитника Милана Гаича. Пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук. На момент написания новости идёт 31-я минута, счёт 1:0 в пользу сборной России.

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда, в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.