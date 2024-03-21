Сборная Беларуси уступила Черногории в товарищеском матче

Сегодня, 21 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Беларуси и Черногории. Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Номинальные гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 27-й минуте. С передачи форварда Стефана Йоветича отличился защитник Адам Марушич. Второй мяч на 45-й минуте забил Никола Крстович. Автором голевой передачи стал защитник Андрия Вукчевич. Отметим, что на 74-й минуте игрок сборной Беларуси Макс Эбонг не смог реализовать 11-метровый удар.
В последний раз эти команды играли между собой в 2019 году. Тот матч завершился с аналогичным счётом — 2:0 в пользу черногорской национальной команды.
- 21 марта 2024
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