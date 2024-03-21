Пасторе: я видел такую серьёзность, как у Мбаппе, только у Месси и Роналду

Бывший атакующий полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Хавьер Пасторе поделился мнением о нападающем парижского клуба и французской национальной команды Килиане Мбаппе.

«У него невероятный склад ума. Я очень хорошо это знаю, поскольку у нас с ним прекрасные отношения. Он победитель, выкладывающийся на 100%. Я удивлен его серьёзности в таком возрасте. Я видел подобную серьёзность только у Месси и Роналду. Среди футболистов нового поколения очень трудно найти сосредоточенность и серьёзность, которыми обладает Килиан. Я не вижу этого в других молодых людях, возможно, только если в Холанде. Меня всегда удивляла способность Мбаппе сделать ещё больше, чем он может», — приводит слова Пасторе La Nacion.