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Хавьер Пасторе: после финала ЧМ-2022 Мбаппе сказал мне: «Этот чёртов Месси обыграл нас!»

Хавьер Пасторе: после финала ЧМ-2022 Мбаппе сказал мне: «Этот чёртов Месси обыграл нас!»
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Бывший атакующий полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Хавьер Пасторе вспомнил о разговоре с нападающим французской национальной команды Килианом Мбаппе, состоявшемся через пару месяцев после финала чемпионата мира 2022 года, где Франция уступила «альбиселесте» (3:3, по пен. 4:2).

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Я встретился с ним через пару месяцев после финала в Катаре, когда «ПСЖ» тренировался перед матчем. Я находился в раздевалке с ним, Месси и Неймаром. Я поздравил его с выступлением на чемпионате мира, на что он сказал мне: «Нееет, этот чёртов Месси обыграл нас на чемпионате мира!». Он произнёс это в шутку, как будто имея в виду, что Лео выиграл финал в одиночку.

Я много разговаривал с Килианом, он очень целеустремлённый парень: он проиграл финал, а на следующий день уже думал о том, что он выиграет его в следующий раз», — приводит слова Пасторе La Nacion.

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