Хавьер Пасторе: после финала ЧМ-2022 Мбаппе сказал мне: «Этот чёртов Месси обыграл нас!»

Бывший атакующий полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Хавьер Пасторе вспомнил о разговоре с нападающим французской национальной команды Килианом Мбаппе, состоявшемся через пару месяцев после финала чемпионата мира 2022 года, где Франция уступила «альбиселесте» (3:3, по пен. 4:2).

«Я встретился с ним через пару месяцев после финала в Катаре, когда «ПСЖ» тренировался перед матчем. Я находился в раздевалке с ним, Месси и Неймаром. Я поздравил его с выступлением на чемпионате мира, на что он сказал мне: «Нееет, этот чёртов Месси обыграл нас на чемпионате мира!». Он произнёс это в шутку, как будто имея в виду, что Лео выиграл финал в одиночку.

Я много разговаривал с Килианом, он очень целеустремлённый парень: он проиграл финал, а на следующий день уже думал о том, что он выиграет его в следующий раз», — приводит слова Пасторе La Nacion.