Хачатурянц: Мажич — лучшее решение и человек, который наводит порядок в судействе

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о судействе в чемпионате России, а также поделился мнением о работе Милорада Мажича на посту руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

«Судейство в РПЛ изменилось в лучшую сторону. Я считаю, что Мажич – это лучшее решение и человек, который наводит порядок в судействе и абсолютно независим. Судьи довольные, проходят сборы на высоком уровне, физически лучше подготовлены и готовят молодёжь. Мне кажется, что это лучшее решение», — передает слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.