Гафин — о матчах сборной на «Динамо»: для этого мы и строили лучший стадион в городе

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на тот факт, что два запланированных товарищеских матча сборной России в мартовскую международную паузу пройдут на домашней арене бело-голубых.

«Здорово, что оба матча сборной пройдут на нашем стадионе. Для этого и строили лучший в городе стадион! Это и признаётся такими статусными играми», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года сборная России проведёт два домашних товарищеских матча, оба пройдут на московском стадионе «ВТБ Арена». 21 марта соперником нашей национальной команды станет сборная Сербии (на момент написания новости счёт в матче — 0:0). 25 марта подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграют со сборной Парагвая.