Сборная России проведёт матч со сборной Беларуси в Минске летом

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с белорусской национальной командой летом 2024 года. Встреча состоится в Минске. Ранее первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, что летний товарищеский матч со сборной России пройдёт на стадионе «Динамо».

«7 июня сборная России сыграет с Беларусью в Минске», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.