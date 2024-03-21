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Карпин: если бы не удаление, было бы лучше. Никакой информации не получили

Карпин: если бы не удаление, было бы лучше. Никакой информации не получили
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о влиянии удаления защитника Милана Гаича в товарищеском матче с Сербией. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Если бы не удаление, было бы лучше. Не факт, что было бы лучше с точки зрения результата. Но информации получили бы больше. Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 20-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и показал Гаичу прямую красную карточку. Пенальти уверенно реализовал полузащитник Антон Миранчук.

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