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Президент РФС Дюков оценил матч сборной России с Сербией

Президент РФС Дюков оценил матч сборной России с Сербией
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

«Хорошо, что мы сыграли этот матч. Вы знаете, что это первая игра для национальной команды с европейской сборной за продолжительной время, это важно. Нам было важно сыграть против сильной сборной, которой сборная Сербия и является, чтобы проверить готовность нашей команды. Но я не могу сказать, что проверка получилась, поскольку судья убил интригу практически в самом начале. Приходите на игру с Парагваем в понедельник. Тогда будет понятно, насколько мы готовы. Либо мы действительно такие сильные, или просто так сложилось стечение обстоятельств.

Понравился неплохой футбол, неплохое качество игры. Главное понравилось – желание и то, что команда играла до финального свистка», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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