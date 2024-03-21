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Генсек РФС Митрофанов оценил атмосферу на матче сборной России с Сербией

Генсек РФС Митрофанов оценил атмосферу на матче сборной России с Сербией
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

«Атмосфера просто супер. Матч отличный. Я считаю, что не надо было удалять сербского игрока. Повлияло сильно или нет — это уже сослагательное наклонение. Судьи работают по правилам ФИФА, поэтому в этом плане им виднее. Но мне кажется, что это излишнее наказание», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня сборная России разгромила сербскую национальную команду со счётом 4:0. На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

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