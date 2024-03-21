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Радимов: сербы, наверное, думали, поскорее бы это закончилось, чтобы уехать домой

Радимов: сербы, наверное, думали, поскорее бы это закончилось, чтобы уехать домой
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу российской национальной команды в товарищеском матче с Сербией. Напомним, россияне забили в ворота сербов четыре безответных мяча. Также отметим, что с 21-й минуты гости играли вдесятером.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Удаление всё испортило. Но наша сборная от начала и до конца контролировала матч. Сербы, наверное, думали, поскорее бы это закончилось, чтобы уехать домой. Российская сборная здорово смотрелась, очень солидно. Игроки получают удовольствие от игры. Наши легионеры смотрятся настолько сильнее остальных… Они уверены в себе. Сборная России сегодня на голову сильнее Сербии была», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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