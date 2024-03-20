Геркус: надо прощаться с Промесом, слишком существенные минусы для «Спартака»

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, задержанным в ОАЭ.

«Со спортивной точки зрения Квинси Промес очень сильный футболист и добавлял команде. Конечно, многие всё ещё его сильно любят, но мне кажется, что с ним надо потихоньку прощаться. Слишком существенные минусы в этой истории для клуба. Ситуация тяжёлая для всех, но, будь я на месте руководства «Спартака», я бы стремился сотрудничать с игроком. При этом надо понимать, что у этой ситуации нет хорошего решения», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Промес покинул место ДТП, произошедшего в Дубае. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса в ближайшее время экстрадируют.