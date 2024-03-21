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Захарян — о матче с Сербией: хотелось отличиться, но ничего страшного, я отдал ассист

Захарян — о матче с Сербией: хотелось отличиться, но ничего страшного, я отдал ассист
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Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян поделился эмоциями после разгромной победы российской национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0). Напомним, Захарян смог забить гол, однако его отменили из-за офсайда, позже Арсен стал автором голевой передачи на Ивана Сергеева.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Всё отлично. Мы выиграли, это главное. Классная атмосфера, счёт — 4:0.

— Ваш гол отменили из‑за офсайда, не расстроились?

— Чуть‑чуть, хотелось отличиться, но ничего страшного, я отдал голевую передачу. Всё нормально.

— В эпизоде с вашей голевой передачей казалось, что мяч после вашего касания летел в ворота, но Сергеев решил перестраховаться.

— Это нормально, ничего страшного. Это футбол, главное — победа», — сказал Захарян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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