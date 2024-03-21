Митрофанов ответил, есть ли у России возможность сыграть на международном турнире в 2024-м

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил вероятность участия сборной России в международном турнире в 2024 году.

«Чтобы Россия участвовала в международном турнире в этом году, для этого нужен турнир, и у нас есть определённые мысли с коллегами из Беларуси по поводу организации подобного турнира, но любые турниры – это ещё сложнее, чем просто товарищеские матчи. Турнир ЦАФА, проходивший в прошлом году, это же соревнования, которые организовывались ЦАФА, КАФ, когда у них не было официальных матчей. Сейчас есть официальные матчи, там тоже идёт отбор», — передает слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.