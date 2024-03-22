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Португалия разгромила Швецию в товарищеском матче

Португалия разгромила Швецию в товарищеском матче
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Сегодня, 22 марта 2024 года, завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Афонсу Энрикеш» (Гимарайнш, Португалия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
Швеция
1:0 Леау – 24'     2:0 Нунес – 33'     3:0 Фернандеш – 45'     4:0 Брума – 57'     4:1 Дьёкереш – 58'     5:1 Рамуш – 61'     5:2 Нильссон – 90'    

На 24-й минуте счёт в матче открыл португальский нападающий Рафаэл Леау. Ему ассистировал Бернарду Силва. На 33-й минуте полузащитник сборной Португалии Матеус Нунес забил второй гол в ворота гостей. Бернарду Силва отдал вторую голевую передачу в матче. На 45-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш с передачи защитника Нелсона Семеду сделал счёт 3:0. На 57-й минуте португальский полузащитник Брума забил четвёртый мяч за хозяев. Ему ассистировал Бруну Фернандеш. На 58-й минуте гости отыграли один мяч усилиями нападающего Виктора Дьёкереша. Гонсалу Рамуш на 61-й минуте с передачи Нелсона Семеду забил пятый мяч в ворота Швеции. На 90-й минуте шведский нападающий Хокан Нильссон установил окончательный счёт в матче.

Следующий товарищеский матч Португалия проведёт 26 марта со сборной Словении, а Швеция сыграет с национальной командой Албании 25 марта.

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