Жоау Пальинья высказался о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии

Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья рассказал о важной роли форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сборной Португалии перед товарищескими матчами со Швецией и Словенией.

«Роль Криштиану в сборной всегда одна и та же, она практически не меняется. Это то лидерство, которым он обладает и то, насколько он важен. Когда мы едем играть куда-либо, всегда слышно: «Это Криштиану, это Криштиану!» И это также снимает с нас часть давления, потому что именно Роналду берёт на себя всё, оказанное на коллектив давление. Если команда не выигрывает, всё валится на Криштиану. Его роль очень важна, она всегда была такой с тех пор, как он пришёл в сборную. Роналду – настоящий лидер в раздевалке. Это важно для нас. Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды и, если возможно, вместе добиваться большего», – приводит слова Пальиньи A Bola.

Напомним, матч со шведской национальной командой состоится 21 марта, со словенской — 26 марта.

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