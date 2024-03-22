Пике: Месси не обращал внимание на соперничество с Роналду

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о бывшем партнёре по команде Лионеле Месси.

«Месси не обращал внимание на соперничество с Роналду. Он был не таким парнем. Он был очень ориентирован на команду, хотя попадал на первые страницы всех газет, радио и телевидения. В конце концов, он был очень близок со всеми нами и был сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов и тому подобное. В конце концов, потому что он был лучшим. Потом он выиграл «Золотой мяч», но это не было для него приоритетом», — приводит слова Пике Goal со ссылкой на talkSPORT.

На данный момент Месси выступает за «Интер Майами». Роналду, в свою очередь, защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

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