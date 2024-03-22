Захарян: у нашей сборной России топовый уровень

Полузащитник сборной России и «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился впечатлениями от пребывания в расположении национальной команды.
«Впечатления от приезда в сборную хорошие. Вернулся в Москву впервые за долгое время. У нашей сборной классный уровень, все ребята — хорошие футболисты. Уровень топовый», — приводит слова Захаряна ТАСС.
Напомним, в четверг, 21 марта состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.
В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.
- 22 марта 2024
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