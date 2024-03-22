Захарян: нам повезло, что сербы получили красную карточку, их надломило удаление

21-летний полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян прокомментировал удаление защитника Милана Гаича в товарищеском матче с национальной командой Сербии (4:0).

«Сербия — сильный соперник. Нам чуть-чуть повезло, что они получили красную карточку, в равных составах было бы потяжелее. Но соперник — супер, там одни звёзды. Для нас матч удачно сложился, а их надломило удаление. Стоило ли удалять Гайича? Не знаю, я не рефери», — приводит слова Захаряна Metaratings.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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