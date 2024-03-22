В сборной России обратились к болельщикам после победы в матче с Сербией

Пресс-служба сборной России обратилась к болельщикам национальной команды после победы в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Спасибо вам за поддержку», — написано в публикации, размещённой в телеграм-канале сборной России.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

Митрофанов – о значении товарищеских матчей сборной России: