Дмитрий Гафин: у Захаряна всё будет хорошо — он этого заслуживает

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре хавбека «Реала Сосьедад» и воспитанника бело-голубых Арсена Захаряна в матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Арсен очень хорошо сыграл свой отрезок. Видно, что наш воспитанник соскучился по родному полю. Как реагировал, что Арсен долго не мог отличиться в Испании? Только подбадривал его. И уверен, что всё будет хорошо. Он этого заслуживает», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

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Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.