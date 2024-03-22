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Дмитрий Гафин: у Захаряна всё будет хорошо — он этого заслуживает

Дмитрий Гафин: у Захаряна всё будет хорошо — он этого заслуживает
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре хавбека «Реала Сосьедад» и воспитанника бело-голубых Арсена Захаряна в матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Арсен очень хорошо сыграл свой отрезок. Видно, что наш воспитанник соскучился по родному полю. Как реагировал, что Арсен долго не мог отличиться в Испании? Только подбадривал его. И уверен, что всё будет хорошо. Он этого заслуживает», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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