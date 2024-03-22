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Первый иностранный тренер в РПЛ высказался о разгромной победе сборной России над Сербией

Первый иностранный тренер в РПЛ высказался о разгромной победе сборной России над Сербией
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Сербский тренер, ранее возглавлявший «Уралан», Борис Буняк высказался о разгромной победе сборной России над Сербией (4:0).

«Я смотрел вчерашнюю игру. Но после первых 20 минут матча пенальти для России появился из ниоткуда. Это очень сложное решение от турецкого арбитра. Я считаю решение арбитра назначить пенальти верным. Но это товарищеская игра — удаление привело к необходимости тренера Сербии принимать другие решения и менять всё в игре.

Думаю, красная карточка убила игру. Пенальти — верное решение, но не надо было показывать красную карточку. Следовало поставить пенальти, показать жёлтую карточку и продолжить играть в равных составах — мы бы увидели намного больше в такой игре», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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