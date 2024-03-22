Первый иностранный тренер в РПЛ высказался о разгромной победе сборной России над Сербией

Сербский тренер, ранее возглавлявший «Уралан», Борис Буняк высказался о разгромной победе сборной России над Сербией (4:0).
«Я смотрел вчерашнюю игру. Но после первых 20 минут матча пенальти для России появился из ниоткуда. Это очень сложное решение от турецкого арбитра. Я считаю решение арбитра назначить пенальти верным. Но это товарищеская игра — удаление привело к необходимости тренера Сербии принимать другие решения и менять всё в игре.
Думаю, красная карточка убила игру. Пенальти — верное решение, но не надо было показывать красную карточку. Следовало поставить пенальти, показать жёлтую карточку и продолжить играть в равных составах — мы бы увидели намного больше в такой игре», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 марта 2024
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