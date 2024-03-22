Иван Сергеев — о матче с Сербией: оцениваю нашу игру на пять с плюсом

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Сербии (4:0).

«Эта была хорошая игра со стороны сборной России. У нас многое получалось, и мы делали то, что наигрывали на сборах. Могу оценить нашу игру на пять с плюсом. Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые заполнили стадион в такое позднее время. Думаю, удаление было справедливым», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.