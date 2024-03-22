Пейчинович: с «Локомотивом» были самые лучшие моменты моей карьеры

Сербский защитник Неманья Пейчинович, ранее выступавший за московский «Локомотив» и воронежский «Факел», поделился воспоминаниями о своей карьере. Напомним, 36-летний серб объявил о завершении профессиональной картеры в сентябре 2022 года.

«Чемпионство с «Локомотивом» стало лучшим отрезком в карьере? Да, с «Локомотивом» были самые лучшие моменты. Чемпионат и два Кубка России за четыре года – это большой успех. После этого играл в Китае, возвращался в Сербию во время коронавируса и потом в Россию, в «Факел».

В Воронеже тоже был успех для клуба, который 20 лет не играл в Российской Премьер-Лиге. Думаю, что как капитан команды я отдал ей свой максимум. Мы выполнили то, чего даже не ожидали, успели реализовать свою мечту», – приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, в июле 2022 года Неманья Пейчинович покинул воронежский «Факел». Пейчинович выступал в составе «Факела» с 2020 года. Ранее защитник играл за «Рад», «Герту», «Ниццу» и другие команды. В составе московского «Локомотива» Пейчинович провёл 113 встреч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.