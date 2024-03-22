Агент Лоботки: мы уже говорили с Деку о его переходе в «Барселону»

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника итальянского «Наполи» Станислава Лоботки, рассказал об интересе испанской «Барселоны» к футболисту.

«Мы уже говорили с Деку о его подписании. «Барселона» хотела бы подписать его, но сначала должно произойти много событий», — приводит слова агента FCB World.

29-летний Лоботка перешёл в «Наполи» из «Сельты» в январе 2020 года. Действующий контракт футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года с возможностью продления до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне Лоботка провёл в составе «Наполи» 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одной голевой передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Словакии в € 30 млн.