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Динияр Билялетдинов назначен тренером по индивидуальной подготовке в академии «Локомотива»

Динияр Билялетдинов назначен тренером по индивидуальной подготовке в академии «Локомотива»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов стал тренером по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодёжного футбола железнодорожников, сообщает пресс-служба клуба.

«Основную работу Динияр Ринатович будет проводить с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов Академии «Локо» и молодёжной команды.

Департамент развития молодёжного футбола под руководством Бориса Борисовича Ротенберга продолжает структурное развитие всей системы подготовки игроков в Академии «Локо», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Билялетдинов является воспитанником академии московского «Локомотива». За основную команду Динияр выступал с 2004 по 2009 год, за это время футболист успел стать чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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