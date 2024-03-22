Билялетдинов: очень рад вернуться в родной клуб и окунуться с головой в тренерский процесс

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал своё назначение на должность тренера по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодёжного футбола железнодорожников.

«Очень рад вернуться в родной клуб, в красно-зелёную семью и окунуться с головой в тренерский процесс. Вспоминая годы, когда я сам только начинал играть в футбол, и сравнивая их с сегодняшним днём, могу с уверенностью сказать, что методы и возможности подготовки футболистов стали намного профессиональнее. Я приложу все силы, чтобы передать свой опыт и умения подрастающему поколению «Локо», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба.

Напомним, Билялетдинов является воспитанником академии московского «Локомотива». За основную команду Динияр выступал с 2004 по 2009 год, за это время футболист успел стать чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.