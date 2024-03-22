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Александр Головин рассказал, какие футболисты сборной Сербии ему понравились

Александр Головин рассказал, какие футболисты сборной Сербии ему понравились
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, какие футболисты сборной Сербии ему понравились по итогам товарищеского матча. Напомним, россияне одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Мне много кто понравился в сборной Сербии. Например, Тадич, Митрович, Милинкович-Савич. Можно даже сказать, что и все 11 футболистов, которые вышли в основном составе. У них хороший уровень», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

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