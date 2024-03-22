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Болельщику, выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия, грозит до 15 суток ареста

Болельщику, выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия, грозит до 15 суток ареста
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Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), может получить штраф до 20 тыс. рублей или арест до 15 суток. В его отношении был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Сегодня суд определит нарушителю порядка наказание, сообщает МВД.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Правонарушителем, который 21 марта во время футбольного матча, проводимого на стадионе на территории Северного административного округа столицы, растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, оказался 29-летний местный житель», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Ранее в СМИ сообщалось, что болельщик был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание.

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