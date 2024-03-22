Болельщику, выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия, грозит до 15 суток ареста

Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), может получить штраф до 20 тыс. рублей или арест до 15 суток. В его отношении был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Сегодня суд определит нарушителю порядка наказание, сообщает МВД.

«Правонарушителем, который 21 марта во время футбольного матча, проводимого на стадионе на территории Северного административного округа столицы, растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, оказался 29-летний местный житель», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Ранее в СМИ сообщалось, что болельщик был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание.