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Аршавин: не без доли везения, но сборная России шикарно сыграла с Сербией

Аршавин: не без доли везения, но сборная России шикарно сыграла с Сербией
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался об уверенной победе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

«Я считаю, что праздник получился. Сборная России выглядела достойно. Конечно, не без без доли везения, что удалили Гаича. Но в остальном — наша сборная сыграла шикарно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

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