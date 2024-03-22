Аршавин: не без доли везения, но сборная России шикарно сыграла с Сербией

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался об уверенной победе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

«Я считаю, что праздник получился. Сборная России выглядела достойно. Конечно, не без без доли везения, что удалили Гаича. Но в остальном — наша сборная сыграла шикарно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.