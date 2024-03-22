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Защитник «Спартака» Хлусевич: расстроен, что не сыграл против Бабича в матче с Сербией

Защитник «Спартака» Хлусевич: расстроен, что не сыграл против Бабича в матче с Сербией
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Футболист сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что расстроился из-за того, что ему не удалось сыграть против своего одноклубника Срджана Бабича в товарищеском матче с Сербией. Напомним, Хлусевич провёл на поле весь матч, а Бабич остался в запасе.

«Отчасти расстроен, что не сыграл против Бабича. Но ничего — лучше сыграть вместе с ним (улыбается). в «Спартаке» мы тоже с ним постоянно играем», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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