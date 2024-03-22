Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Армения — Косово: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00 мск

Армения — Косово: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 марта, состоится товарищеский матч между сборными Армении и Косова. Встреча пройдёт в Ереване (Армения). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Косово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в ноябре 2022 года в рамках товарищеского матча. Тогда сборные сыграли вничью — 2:2. Та игра прошла на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине (Косово). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити из Албании. На голы Жираира Шагояна и Камо Оганесяна косовары ответили мячами Лирима Кастрати и Доната Рудани.

В своём последнем матче национальная команда Армении уступила Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа Евро-2024. В том же туре сборная Косова потерпела поражение от Беларуси (0:1).

Материалы по теме
Армения — Косово. Сперцян поведёт за собой
Армения — Косово. Сперцян поведёт за собой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android