Армения — Косово: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 22 марта, состоится товарищеский матч между сборными Армении и Косова. Встреча пройдёт в Ереване (Армения). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз команды встречались в ноябре 2022 года в рамках товарищеского матча. Тогда сборные сыграли вничью — 2:2. Та игра прошла на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине (Косово). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити из Албании. На голы Жираира Шагояна и Камо Оганесяна косовары ответили мячами Лирима Кастрати и Доната Рудани.

В своём последнем матче национальная команда Армении уступила Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа Евро-2024. В том же туре сборная Косова потерпела поражение от Беларуси (0:1).