Армения — Косово. Сперцян поведёт за собой

22 марта состоится товарищеский матч Армения — Косово. Начало игры — в 19:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу армян можно с коэффициентом 2.70. Шансы сборной Косова оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Армения — Косово 22 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч Армения — Косово не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют армяне, сыграет коэффициент 1.35. Гол Косова доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Армения — Косово (22.03.2024)

Далеко не всем национальным командам повезло с поездкой на Евро-2024. Среди неудачников оказались сборные Армении и Косова, которые проведут товарищескую встречу 22 марта на стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало игры – в 19:00 мск.

Нельзя сказать, что армяне уж очень плохо провели групповой этап квалификации на чемпионат Европы. Начали они его отлично. Появилась атака, которая стабильно забивала, заиграли молодые футболисты, в числе которых оказались участники РПЛ, но всё это продлилось недолго. После побед во встречах с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) последовала затяжная безвыигрышная серия.

Что случилось в тот момент со сборной, сложно сказать. Александр Петраков проделал большой объём работы, но всё посыпалось. Шесть матчей подряд сборная Армении не могла одержать победу. За это время она уступила Хорватии (дважды 0:1), Латвии (0:2) и Северной Македонии (1:3). Вничью армяне завершили встречи с Турцией (1:1) и Уэльсом (1:1). Естественно, из-за таких плохих результатов мечты о Евро-2024 не сбылись.

Приятно наблюдать, как много пользы приносят сборной Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян, выступающие в РПЛ. К сожалению, защитник «Локомотива» пропустит мартовские товарищеские встречи из-за травмы. Но полузащитник «Краснодара» будет готов проявить себя. Нельзя недооценивать своего первого соперника на сборах.

Сборная Косова тоже не смогла получить путёвку на ЧЕ-2024. Поэтому главная задача команд сходится – подготовка к будущему чемпионату мира. Нужно начинать наигрывать составы прямо сейчас, пробовать новые тактики и схемы, а также проверять новичков. С этой целью и был приглашён опытный Франко Фода на пост главного тренера.

Для немца это будет первая проверка на прочность. Интересно посмотреть, чего ему удалось достичь. Во время квалификации на Евро-2024 «золотые мальчики» ограничивались в основном одним забитым мячом. Благодаря характеру и неуступчивости им удавалось цепляться за ничьи даже во встречах с Швейцарией (1:1 и 2:2), а также в матчах с Румынией (0:0), Израилем (1:1) и Андоррой (1:1).

Франко Фода раньше работал только с командами, которые предпочитают игру в атаке. Оборона не самые сильные стороны «Цюриха», сборной Австрии и «Штурма». Поэтому будет интересно посмотреть, какие изменения немец привнёс в национальную команду Косова. В целом у хозяев шансов одержать победу больше. Жаль, что не будет нескольких важных футболистов, в числе которых Тикнизян, но появится возможность просмотреть новичков.

Мы считаем, что на своём поле армяне как минимум не проиграют. Также рассчитываем на обмен голами, учитывая неуступчивый характер Косова. Эта сборная умела цепляться за ничью и во встречах с более тяжёлыми соперниками. Но чтобы не рисковать, предлагаем поставить на то, что Армения не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, с коэффициентом 2.03.

Прогноз и ставки на матч Армения — Косово 22 марта 2024 года

Очень интересная встреча ждёт болельщиков. В первую очередь хочется посмотреть, как преобразился Эдуард Сперцян. В этом сезоне за «Краснодар» в РПЛ он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Правда, победа в игре с Косовом выглядит слишком рискованным вариантом. Всё-таки у сборной новый тренер, с богатым опытом, а также есть умение цепляться за очки. Предлагаем поставить на то, что Армения не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча. Предполагаемый счёт – 1:1 или 2:1.

Ставка: Армения не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.03.