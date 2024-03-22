Аршавин: Головин выделялся в матче с Сербией — видно, что футболист другого уровня

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника национальной команды Александра Головина в товарищеском матче с Сербией. Встреча прошла вчера, 21 марта. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.

«Все правильно отмечают Головина в матче с Сербией. Он выделялся быстротой мышления. Хорошая техника на высокой скорости. Сразу видно, что футболист другого уровня», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 22-й минуте счёт открыл Антон Миранчук, который реализовал пенальти. Через 10 минут отличился Максим Осипенко. На 55-й минуте третий мяч сборной России забил Алексей Миранчук. Победную точку на 90+1-й минуте поставил Иван Сергеев — 4:0.