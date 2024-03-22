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Аршавин: Головин выделялся в матче с Сербией — видно, что футболист другого уровня

Аршавин: Головин выделялся в матче с Сербией — видно, что футболист другого уровня
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника национальной команды Александра Головина в товарищеском матче с Сербией. Встреча прошла вчера, 21 марта. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Все правильно отмечают Головина в матче с Сербией. Он выделялся быстротой мышления. Хорошая техника на высокой скорости. Сразу видно, что футболист другого уровня», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 22-й минуте счёт открыл Антон Миранчук, который реализовал пенальти. Через 10 минут отличился Максим Осипенко. На 55-й минуте третий мяч сборной России забил Алексей Миранчук. Победную точку на 90+1-й минуте поставил Иван Сергеев — 4:0.

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