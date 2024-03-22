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КДК РФС оштрафовал «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» по итогам матчей Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал два московских клуба «Спартак» и «Локомотив», а также санкт-петербургский «Зенит» после матчей четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Зенит» оштрафован на 80 тыс. руб. за использование зрителями пиротехнических изделий и скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с московским «Динамо». В той встрече сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

«Спартак» оштрафован на 10 тыс. руб. за использование зрителями пиротехнических изделий во встрече с «Оренбургом». В той игре красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

«Локомотив» оштрафован на 30 тыс. руб. за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с калининградской «Балтикой». Железнодорожники потерпели поражение после серии пенальти — 1:1 (пен. 6:7).