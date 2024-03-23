«Просто никакие были». Александр Бубнов — об игре сборной Сербии в матче с Россией

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал игру сборной Сербии в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоялась в четверг, 21 марта. Сборная России одержала победу со счётом 4:0. В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Ничуть не принижая заслуг нашей сборной, хотелось бы отметить, что сербы произвели плохое впечатление на меня. Да, не приехали некоторые лидеры, но и имеющимся составом могли бы сыграть лучше. Россия для них, такое впечатление, вообще не раздражитель, играли не в полную силу. Что они думали, легко возьмут победу?

Можно предположить, что они такой игры от наших футболистов не ожидали, во втором тайме вообще бросили играть. Просто никакие были. В плане отдачи даже Камерун лучше выглядел, но это в любом случае проблемы Сербии, а не нашей сборной», — приводит слова Бубнова Sportbox.