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«Просто никакие были». Александр Бубнов — об игре сборной Сербии в матче с Россией

«Просто никакие были». Александр Бубнов — об игре сборной Сербии в матче с Россией
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал игру сборной Сербии в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоялась в четверг, 21 марта. Сборная России одержала победу со счётом 4:0. В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Ничуть не принижая заслуг нашей сборной, хотелось бы отметить, что сербы произвели плохое впечатление на меня. Да, не приехали некоторые лидеры, но и имеющимся составом могли бы сыграть лучше. Россия для них, такое впечатление, вообще не раздражитель, играли не в полную силу. Что они думали, легко возьмут победу?

Можно предположить, что они такой игры от наших футболистов не ожидали, во втором тайме вообще бросили играть. Просто никакие были. В плане отдачи даже Камерун лучше выглядел, но это в любом случае проблемы Сербии, а не нашей сборной», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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