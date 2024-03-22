«Сербы были переиграны по всем статьям». Бубнов — о товарищеском матче сборной России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных России и Сербии. Встреча прошла вчера, 21 марта. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0. В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«За последние два года это был самый сильный соперник у сборной России. И если брать качество игры, то команда Валерия Карпина провела свой лучший матч на этом отрезке. Сербы были переиграны по всем статьям: уже в первом тайме стало понятно, что игра сделана, соперник будет обыгран, причём, возможно, с крупным счётом.

План Карпина на игру сработал: удалось нейтрализовать самую сильную линию у сербов — полузащиту. Три атакующих игрока у соперника фактически были отрезаны. Мы действовали в одного нападающего с двумя инсайдами и Головиным в роли плеймейкера. К двум центральным защитникам при оборонительных действиях добавлялся Глебов, эта схема наиграна ещё в «Ростове». Удавалось создавать плотность, перекрывать зоны, игроки друг друга страховали.

Когда атаковали, то крайние защитники действовали широко, а в середине поля у нас был мощный атакующий кулак. Обляков, Головин, Миранчук должны были вклиниваться в оборону сербов, Тюкавин — играть на острие. При потере мяча сборная прессинговала на половине поля соперника, на своей половине не позволяла держать мяч», — приводит слова Бубнова Sportbox.