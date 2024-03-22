Нагельсман сообщил, что Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подтвердил, что 37-летний вратарь Мануэль Нойер будет основным голкипером немецкой национальной команды на чемпионате Европы, который пройдёт грядущим летом.

«Мы приняли решение [о Нойере в основном составе]. К сожалению, Ману получил травму, но это просто перенапряжение, он пропустит всего 10 дней, поэтому я не изменю своего решения», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, из-за повреждения Нойер пропустит товарищеские матчи с Францией и Нидерландами. Матч с французской национальной командой состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 23:00 мск. Товарищеская встреча со сборной Нидерландов пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.