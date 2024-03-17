Нойер – о возвращении в сборную Германии: не говорил Нагельсману, что я первый номер

Голкипер Мануэль Нойер высказался о возвращении в сборную Германии, за которую не выступал с 2022 года.

«Я постараюсь сделать всё возможное, потом тренер решит. Конечно, я разговаривал по телефону с Юлианом Нагельсманом. Я не говорил, что я первый номер. Я просто хочу продолжать показывать хорошую игру», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, последний раз 37-летний вратарь выступал за сборную Германии на чемпионате мира 2022 года, проходившем в Катаре. Затем, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу, после чего он восстанавливался до минувшей осени.

23 марта сборная Германии проведёт товарищеский матч с Францией, а 26 марта команда встретится с национальной командой Нидерландов.