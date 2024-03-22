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Актёр, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», назвал любимого футболиста сборной России

Актёр, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», назвал любимого футболиста сборной России
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Актёр Ярослав Могильников, который сыграл Ералаша в популярном российском сериале «Слово пацана», рассказал, что больше всего поддерживает полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна среди игроков сборной России по футболу.

«Есть ли у меня любимый футболист? Мой папа. Он раньше занимался футболом. А в сборной у меня все любимые футболисты, но очень болею за Захаряна», — приводит слова Могильникова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 31 матче за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Соглашение российского футболиста с баскским клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Захаряна в € 15 млн.

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